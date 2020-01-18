Общество

Газета.RuГазета.RuСкабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алены Водонаевой, которая обвинила ее в "пропаганде агрессии и невежества". Об этом она написала в своем Instagram.
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Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в пропаганде агрессии, заручившись поддержкой президента

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Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

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Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
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Два человека погибли в массовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Два человека погибли в результате столкновения 15 автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в субботу, 18 января, прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
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Мужчина с автоматом устроил погоню на улицах Челябинска

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Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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