Общество
Газета.RuСкабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алены Водонаевой, которая обвинила ее в "пропаганде агрессии и невежества". Об этом она написала в своем Instagram.
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Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
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Volkswagen готовит новый Golf GTI
Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
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Эти 6 правил сохранят почки здоровыми
Американскими медицинскими специалистами определены и названы шесть простых правил для сохранения здоровья почек.
Армия и оружие
Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота
На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
Политика
Орешкин может стать помощником Путина
Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Клим Шипенко объяснил успех своего фильма «Холоп»
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
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«Манчестер Сити» дома упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»
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СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции.
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Православные празднуют Крещение Господне
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Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
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Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Происшествия
Два человека погибли в массовом ДТП на трассе в Алтайском крае
Два человека погибли в результате столкновения 15 автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Политика
Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
Политика
Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в субботу, 18 января, прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Кирове
Днём 23 января температура упадёт до - 6 ˚ С, 24 января — до - 8 ˚ С. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до - 12 ˚ С. Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде
Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Единоборства
Президент UFC рассказал о возможном реванше Нурмагомедова и Макгрегора
Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов может провести повторный поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит
Единоборства
Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе
Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
Политика
Киев хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой
В проекте отмечается, что необходимо уменьшить вероятность эскалации конфликта с Россией и снизить напряженность в отношениях двух стран.
Армия и оружие
The National Interest: ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
Издание The National Interest опубликовало статью под названием "Покойтесь с миром, авианосцы: Россия готовит ракетные засады".
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.