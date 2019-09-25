Политика

ФАНФАНСкабеева отреагировала на скандал с Зеленским и Трампом

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского о публикации расшифровки их июльского телефонного разговора. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Запутались парни»: Скабеева о стенограмме разговора Трампа с Зеленским

Рамблер10:15

«Запутались парни»: Скабеева шуткой ответила на «разноречивые показания» Трампа и Зеленского

Царьград07:32

Скабеева отреагировала на скандал с Зеленским и Трампом

ФАН08:29

Скабеева оценила реакцию Трампа и Зеленского на расшифровку их разговора

Московский Комсомолец08:04

Скабеева нашла путаницу в словах Трампа и Зеленского

Lenta.ru08:41

«Запутались парни»: Скабеева прокомментировала скандал вокруг Трампа и Зеленского

Комсомольская правда07:19

«Запутались парни». Скабеева оценила скандал вокруг Зеленского и Трампа

РИА Новости06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
Армия и оружие

США доверят защиту от российского оружия искусственному интеллекту

Военное дело 06:02
Происшествия

На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем

В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".
Вести.Ru вчера в 20:02
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Происшествия

Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле

При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.
Газета.Ru 21:26
Политика

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Европейский союз является ненадежным партнером для России.
РБК 19:20
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 06:18
Авто

Nissan представил обновленный Patrol

Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor вчера в 07:42
Общество

Представлена гендерно-нейтральная «Барби»

Компания Mattel представила гендерно-нейтральных кукол Barbie.
Lenta.ru 08:27
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском 13:35
Футбол

Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может не допустить футбольную сборную России до чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Live24 вчера в 05:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев признался, что из-за сына страдает его личная жизнь

Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Летидор вчера в 10:24
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Армия и оружие

Глава Пентагона призвал Германию увеличить расходы на оборону

Министр обороны США Марк Эспер в понедельник призвал Германию увеличить расходы на оборону.
ТАСС 23 сентября в 19:10
Здоровье

Женщина поработала в саду и лишилась ног

Жительница английского города Хайворт, графство Уилтшир, подхватила опасную инфекцию после укуса насекомого и лишилась ног.
Lenta.ru 19:07
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Общество

С 1 октября повысится зарплата бюджетников

Зарплата работников бюджетной сферы, которые не попали под майские указы президента, повысится с 1 октября на 4,3%. Изменения коснутся, например, нянечек детских садов, кадровиков, персонала, который занимается техническим обслуживанием зданий и оборудования госучреждений.
RT на русском 10:35
Политика

Трамп поставил ультиматум по помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 09:52
Авто

Foton представил обновленный пикап Tunland F9

Пикап Foton Tunland прошел через очередную модернизацию, оставив только подключаемый полный привод, каркас кабины и грузовую платформу.
32CARS.ru 03:34
Здоровье

Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Хоккей

«Трактор» на домашнем льду проиграл «Ак Барсу» со счетом 0:6

Znak.com 12:39
Гаджеты

Вести.net: Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha, обернутый в экран

Вести.Хайтек 03:38
Общество

Отечественная «Википедия» обойдется бюджету в 1,7 млрд рублей

На реализацию проекта уйдет порядка 1,7 млрд рублей. Период работы над проектом уже назначен, он начнется с 2020 года.
Невские Новости 21:02
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости 16:19
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

РИА Новости 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ольга Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное