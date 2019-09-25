Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского о публикации расшифровки их июльского телефонного разговора. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Скабеева отреагировала на скандал с Зеленским и Трампом

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