Политика
Газета.RuСкабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
"Никогда не делаем это специально", — написала Скабеева. Ранее сообщалось, что Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ. Российский президент добавил, что очернение Украины является неправильным, сказав, что речь может идти о политике действующих властей, но не о народе.
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Никогда не делаем это специально.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаURA.Ru 17:17
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