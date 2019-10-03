Никогда не делаем это специально.

"Никогда не делаем это специально", — написала Скабеева. Ранее сообщалось, что Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ. Российский президент добавил, что очернение Украины является неправильным, сказав, что речь может идти о политике действующих властей, но не о народе.

Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ

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