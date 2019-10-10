Политика

Мойка78Мойка78Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции. В своем Telegram-канале Скабеева написала, что Зеленский отказывается общаться с журналистами программы «60 минут» из-за разных взглядов.
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Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

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Скабеева ответила Зеленскому, посчитавшему ее «очень опасной»

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«Давайте поговорим»: Скабеева ответила Зеленскому и пригласила его в Москву

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Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее «очень опасной»

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Скабеева пригласила в Москву Зеленского, не пустившего ее на пресс-конференцию

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"Так и давайте поговорим!": Скабеева ответила Зеленскому, который назвал общение с ней "очень опасным"

Комсомольская правдавчера в 16:34
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Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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