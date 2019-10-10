Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции. В своем Telegram-канале Скабеева написала, что Зеленский отказывается общаться с журналистами программы «60 минут» из-за разных взглядов.

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