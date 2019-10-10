Политика
РИА НовостиСкабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее «очень опасной»
Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным". Журналистка отметила, что формат "60 минут" предполагает диалог людей с разными взглядами.
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"Так и давайте поговорим!": Скабеева ответила Зеленскому, который назвал общение с ней "очень опасным"
Комсомольская правдавчера в 16:34
«Очень опасная» Скабеева пригласила Зеленского в Москву поговорить «без посредников»
Царьградвчера в 16:10
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РБК вчера в 22:35
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
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