Общество
РИА НовостиСкабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой, обвинившей ее в "пропаганде агрессии и невежества". Соответствующий пост журналистка опубликовала в инстаграме.
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Армия и оружие
Американские войска с применением оружия остановили российский военный патруль. Видео
Американские военные, под угрозой применения оружия, остановили российский военный патруль.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Наука
Компьютер научили распознавать людей по танцам
Учёные из Финляндии обнаружили, что движения человека во время свободного танца можно использовать для автоматического определения личности танцующего с точностью более 90%.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах 1,5 миллиона в сутки
По информации издания, Собчак для отдыха выбрала виллу с несколькими спальнями, собственным бассейном, джакузи на свежем воздухе, водной горкой, сауной, тренажёрным залом и винным погребом.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Политика
Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Шоу-бизнес
Фанаты заподозрили Алсу в новой беременности
Некоторые фанаты исполнительницы обратили внимание на её фигуру и заподозрили знаменитость в новой беременности.
Гаджеты
Перечислены приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Даже составлен специальный список приложений, которые устанавливать не стоит.
Политика
Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу
Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Армия и оружие
В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам
Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.
Общество
Павел Дуров был допрошен американским судом
Политика
Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Гаджеты
Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу
Политика
Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства
Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
Экономика
Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»
Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
Авто
Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser
Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Футбол
Соболев вернулся в «Крылья Советов»
Армия и оружие
Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота
На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
Футбол
«Наполи» уступил «Фиорентине» и потерпел третье поражение подряд
«Наполи» потерпел третье поражение подряд и занимает 12-ю строчку.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Общество
Росгвардия получила оснащённые дронами машины связи
Политика
Пушков ответил Помпео на слова о смене правительства России
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Твиттере прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского Кабинета министров.