Общество

РИА НовостиРИА НовостиСкабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой, обвинившей ее в "пропаганде агрессии и невежества". Соответствующий пост журналистка опубликовала в инстаграме.
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Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в пропаганде агрессии, заручившись поддержкой президента

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Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.
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