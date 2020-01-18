Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой, обвинившей ее в "пропаганде агрессии и невежества". Соответствующий пост журналистка опубликовала в инстаграме.

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

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