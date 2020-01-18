Общество

РИА НовостиРИА НовостиСкабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой, обвинившей ее в "пропаганде агрессии и невежества". Соответствующий пост журналистка опубликовала в инстаграме.
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Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в пропаганде агрессии, заручившись поддержкой президента

URA.Ru15:29

«Чем ей не понравились фото из журнала Maxim», - Скабеева ответила на недовольство Водонаевой

Российский Диалог10:04

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости13:47

Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в «пропаганде агрессии»

Московский Комсомолец11:26

Скабеева ответила на заявление Водонаевой про получающее маткапитал «быдло»

Взгляд.ру10:25

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Lenta.ru15:47

Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Газета.Ru15:59
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Шоу-бизнес

Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди

Пятый канал 09:33
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика

СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции.
РИА Новости 12:09
Экономика

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры.
RT на русском 15 января в 05:36
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Газета.Ru 16:26
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Единоборства

Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе

В соперники выбран опытный Дональд Серроне. Бой состоится в ночь с 18 на 19 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Turkmenportal 06:49
Общество

Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
РИА Новости 14:05
Теннис

Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд

Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Sport24.ru 04:22
Футбол

Эйбар — Атлетико 2:0

Футболисты «Эйбара» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании переиграли «Атлетико» из Мадрида.
ProstoProSport 16:51
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 16 января в 10:31
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 12:56
Политика

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал публикацию российским Министерством обороны рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы попыткой "переписать" историю.
РИА Новости вчера в 15:14
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК 16 января в 20:35
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости 16:23
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Общество

Россиян предостерегли от контактов с животными в Азии из-за пневмонии

Россельхознадзор призвал российских туристов, путешествующих в страны Юго-Восточной Азии, не контактировать с животными из-за вспышки пневмонии, вызванной новым видом коронавируса.
News.ru 06:28
Авто

Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser

Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Автоновости дня 04:24
Политика

Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Компания 16 января в 04:48
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Родной город вчера в 13:08
Политика

Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Известия 15:31
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде

Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец 13:36
Кино

Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети

Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
iReactor вчера в 17:22
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru 08:32
Общество

В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд

В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.
РИА Новости 14:06
Футбол

Бауэр: в Германии пишут — «Шальке» счастлив, что больше не должен платить зарплату Тедеско

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Спартак» и рассказал, что говорят о наставнике московского клуба Доменико Тедеско в Германии.
Чемпионат вчера в 07:30
Наука

Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт»

МедиаПоток 02:57
Происшествия

В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного

В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
78.ru 13:44
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Алёна Водонаева
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Ольга Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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