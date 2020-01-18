Общество
РИА НовостиСкабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой, обвинившей ее в "пропаганде агрессии и невежества". Соответствующий пост журналистка опубликовала в инстаграме.
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Происшествия
В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане, его толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Политика
Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра
Кандидатуру Михаила Мишустина накануне предложил Владимир Путин. Это было сделано после отставки прежнего правительства.
Политика
Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» под Петербургом
Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.
Политика
Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
Концерн "Укроборонпром" уволил директора предприятия "410-й завод гражданской авиации" Алексея Попова из-за его фотографии в форме российского военного летчика, об этом сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, прикрепив к посту соответствующий снимок.
Музыка
Новый премьер-министр пишет музыку к песням Лепса
Политика
Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать заболевания гриппом и ОРВИ.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Политика
В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Футбол
«Фиорентина» продлила серию поражений «Наполи»
В 20-м туре Серии А «Наполи» играл против «Фиорентины» и не смог прервать серию из двух поражений.
Общество
У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы
По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о тепловой аномалии в ближайшие дни
В ближайшие десять дней самое большое отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур будет наблюдаться в Москве, Петербурге и Эвенкии, говорится на сайте Гидрометцентра.
Общество
Дуров 14 часов давал показания в суде США о Telegram
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Авто
АвтоВАЗ начал выпускать «зимнюю» Lada Vesta
Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым двигателем все-таки получила «зимний» пакет опций Winter, о котором «Автоновости дня» писали в ноябре.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Хоккей