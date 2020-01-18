Общество

РИА НовостиРИА НовостиСкабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой, обвинившей ее в "пропаганде агрессии и невежества". Соответствующий пост журналистка опубликовала в инстаграме.
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Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в пропаганде агрессии, заручившись поддержкой президента

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«Чем ей не понравились фото из журнала Maxim», - Скабеева ответила на недовольство Водонаевой

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Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

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Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в «пропаганде агрессии»

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Скабеева ответила на заявление Водонаевой про получающее маткапитал «быдло»

Взгляд.ру10:25

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Lenta.ru15:47

Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Газета.Ru15:59
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Происшествия

В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
ТАСС 13:58
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане, его толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского.
RT на русском 16 января в 18:02
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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

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Политика

Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра

Кандидатуру Михаила Мишустина накануне предложил Владимир Путин. Это было сделано после отставки прежнего правительства.
31 канал Челябинска 16 января в 09:41
Политика

Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» под Петербургом

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.
ФАН 06:07
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Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС

Концерн "Укроборонпром" уволил директора предприятия "410-й завод гражданской авиации" Алексея Попова из-за его фотографии в форме российского военного летчика, об этом сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, прикрепив к посту соответствующий снимок.
РИА Новости 17:56
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Новый премьер-министр пишет музыку к песням Лепса

SM News вчера в 08:54
Политика

Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Коммерсантъ 16:50
Происшествия

Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ «Максим»

РИА Новости 18:39
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать заболевания гриппом и ОРВИ.
Комсомольская правда 16 января в 04:06
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Политика

В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:43
Происшествия

В Москве трое мужчин провалились под лед

РИА Новости 18:43
Футбол

«Фиорентина» продлила серию поражений «Наполи»

В 20-м туре Серии А «Наполи» играл против «Фиорентины» и не смог прервать серию из двух поражений.
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Общество

У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы

По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Российская газета 15:37
Энергетика

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости 06:09
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Политика

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 15:14
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Общество

В Гидрометцентре предупредили о тепловой аномалии в ближайшие дни

В ближайшие десять дней самое большое отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур будет наблюдаться в Москве, Петербурге и Эвенкии, говорится на сайте Гидрометцентра.
Суть событий 11:40
Общество

Дуров 14 часов давал показания в суде США о Telegram

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Спорт

Чемпионат Европы. Российские ватерполисты вышли в плей-офф

Вести.Ru 16:15
Авто

Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Тарантас Ньюс 16 января в 02:29
Политика

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
ТАСС 13:37
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Lenta.ru 13:30
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Почему «Ирландец» Мартина Скорсезе возьмет «Оскар» за лучший фильм

Газета.Ru 13:35
Авто

АвтоВАЗ начал выпускать «зимнюю» Lada Vesta

Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым двигателем все-таки получила «зимний» пакет опций Winter, о котором «Автоновости дня» писали в ноябре.
Автоновости дня вчера в 01:28
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В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

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Ольга Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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