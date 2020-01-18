Общество

РИА НовостиРИА НовостиСкабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой, обвинившей ее в "пропаганде агрессии и невежества". Соответствующий пост журналистка опубликовала в инстаграме.
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Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в пропаганде агрессии, заручившись поддержкой президента

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«Чем ей не понравились фото из журнала Maxim», - Скабеева ответила на недовольство Водонаевой

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Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

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Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

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Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Газета.Ru15:59
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Мадуро выразил готовность к прямому диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью американской газете The Washington Post заявил, что пришло время начать прямой диалог с Соединенными Штатами, по его словам, прямые переговоры позволят выстроить США и Венесуэле новый тип отношений между двумя странами.
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Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
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Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser

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Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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В Минобороны РФ раскрыли документы об освобождении Варшавы от фашистов

"Публикация рассекреченных документов об освобождении Варшавы из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды", - пояснили в ведомстве.
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Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
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В Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России

RT на русском 15:33
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В Москве трое мужчин провалились под лед

РИА Новости 18:43
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«Атлетико» в гостях проиграл «Эйбару»

«Эйбар» на своем поле принимал «Атлетико» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб проиграл во встрече со счетом 0:2.
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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

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США впервые показали полет боевого «Гремлина»

Полет беспилотника, создаваемого в рамках программы «Гремлины», показала американская компания Dynetics 18 января на официальном YouTube-канале организации.
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Спасатели ликвидировали крупный пожар в ресторане в Самаре

Пожар в ресторане «Золотая пагода» в Самаре был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
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Роберт Дауни-младший не планирует возвращаться в фильмы от Marvel

Американский актёр Роберт Дауни-младший не планирует вернуться в кинофильмы от Marvel.
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Беспорядки в Бейруте: пострадали 165 человек

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Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко

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«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборку автомобилей

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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Политика

Иран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета

Система ПВО приняла «Боинг» за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти проведут внутреннее расследование.
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Музыка

Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
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Самцы шимпанзе подружились с братьями и отцами

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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

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Хэштег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова

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Владимир Путин наградил ветеранов медалями в честь 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин в музее обороны и блокады Ленинграда наградил ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями в честь 75-летия Победы.
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Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
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Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».
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