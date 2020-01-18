Общество
РИА НовостиСкабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой, обвинившей ее в "пропаганде агрессии и невежества". Соответствующий пост журналистка опубликовала в инстаграме.
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Политика
Мадуро выразил готовность к прямому диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью американской газете The Washington Post заявил, что пришло время начать прямой диалог с Соединенными Штатами, по его словам, прямые переговоры позволят выстроить США и Венесуэле новый тип отношений между двумя странами.
Футбол
Подольски покинул «Виссел Кобе»
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Авто
Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser
Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Армия и оружие
В Минобороны РФ раскрыли документы об освобождении Варшавы от фашистов
"Публикация рассекреченных документов об освобождении Варшавы из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды", - пояснили в ведомстве.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Политика
В Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Футбол
«Атлетико» в гостях проиграл «Эйбару»
«Эйбар» на своем поле принимал «Атлетико» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб проиграл во встрече со счетом 0:2.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Технологии
США впервые показали полет боевого «Гремлина»
Полет беспилотника, создаваемого в рамках программы «Гремлины», показала американская компания Dynetics 18 января на официальном YouTube-канале организации.
Происшествия
Спасатели ликвидировали крупный пожар в ресторане в Самаре
Пожар в ресторане «Золотая пагода» в Самаре был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Кино
Роберт Дауни-младший не планирует возвращаться в фильмы от Marvel
Американский актёр Роберт Дауни-младший не планирует вернуться в кинофильмы от Marvel.
Общество
Беспорядки в Бейруте: пострадали 165 человек
Шоу-бизнес
Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко
Авто
«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборку автомобилей
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Политика
Иран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета
Система ПВО приняла «Боинг» за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти проведут внутреннее расследование.
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Наука
Самцы шимпанзе подружились с братьями и отцами
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Политика
Владимир Путин наградил ветеранов медалями в честь 75-летия Победы
Президент России Владимир Путин в музее обороны и блокады Ленинграда наградил ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями в честь 75-летия Победы.
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Интернет
Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7
Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».