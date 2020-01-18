Общество

Lenta.ruLenta.ruСкабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова Алены Водонаевой, которая обвинила ее в «пропаганде агрессии и невежества». Соответствующий пост журналистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
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Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в пропаганде агрессии, заручившись поддержкой президента

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