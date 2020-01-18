Общество
Lenta.ruСкабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова Алены Водонаевой, которая обвинила ее в «пропаганде агрессии и невежества». Соответствующий пост журналистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
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«Чем ей не понравились фото из журнала Maxim», - Скабеева ответила на недовольство Водонаевой
Российский Диалогвчера в 10:04
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Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
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Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
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США впервые показали полет боевого «Гремлина»
Полет беспилотника, создаваемого в рамках программы «Гремлины», показала американская компания Dynetics 18 января на официальном YouTube-канале организации.
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Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
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Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в первом раунде. Ирландцу понадобилось 40 секунд, чтобы одержать победу над Дональдом Серроне.
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Ча уже успел создать косплей на героев «Игры престолов», «Мстителей», «Дэдпула», «Звёздных войн», «Людей Х», «Титаника» и многих других популярных кинокартин и франшиз.
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Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Главного советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
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В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.
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Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
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«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине
"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
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Тренерский штаб «Валенсии» определился с заявкой команды на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», информирует пресс-служба «летучих мышей».
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США ожидают от РФ попытки вмешательства в выборы в 2020 году
США ожидает, что Россия может попытаться вмешаться в американские выборы в 2020 году.
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Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
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Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони
The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Amazon разрабатывает платежные терминалы, где для оплаты будет достаточно коснуться их ладонью.
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Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана
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В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
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После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы
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В Самаре локализовали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
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Холли Холм судейским решением победила Пеннингтон на UFC 246
После оглашения судейского решения (единогласная победа Холм) зрители неодобрительно загудели.