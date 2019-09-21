Политика
РБКСкабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России. Запись передачи «60 минут» опубликована на канале «Россия 1».
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Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
РИА Новости 02:02
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
WP: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.
РИА Новости 03:08
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Армия и оружие
Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр вчера в 02:11
Армия и оружие
Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
ТАСС 04:32
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия
В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам
В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Экономика
Россияне стали реже покупать духи и лак для ногтей
Продажи декоративной косметики (тушь для ресниц, губная помада, тональный крем и т.п.) снизились за год на 6% в натуральном выражении и на 8% — в денежном.
РБК 06:01
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Космос
Запуск японского грузового корабля «Конотори» к МКС вновь перенесен
Запуск вновь перенесен после анализа данных о траектории полета МКС и российского пилотируемого корабля "Союз МС-15", который должен пристыковаться к станции 25 сентября.
ТАСС 06:33
Спорт
Прокуратура Австрии сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева
Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопингового законодательства с российских биатлонистов, тренеров и других специалистов.
Pravda.Ru вчера в 06:52
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Футбол
Подкармливавшая Роналду в детстве женщина ответила на его призыв
Lenta.ru вчера в 07:33
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Космос
Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев
Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.
N+1 вчера в 10:35
Политика
В Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК
Представители России, ЕС и Украины начали трехсторонние консультации по газу в Брюсселе.
Газета.Ru 19 сентября в 10:40
Общество
Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.
РИА Новости 19 сентября в 06:43
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 19 сентября в 08:39
Футбол
Болт назвал футболистов, с которыми был бы готов пробежать эстафету
Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми готов был бы пробежать эстафету 4 Х 100 метров в одной команде, если бы предоставилась такая возможность.
Чемпионат 04:46
Космос
В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода
Piter.tv 19 сентября в 02:20
Политика
В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
РИА Новости вчера в 07:21