Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России. Запись передачи «60 минут» опубликована на канале «Россия 1».

Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России

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