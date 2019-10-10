Политика

РБКРБКСкабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной». 10 октября Зеленский провел 14-часовую пресс-конференцию на рынке Kyiv Food Market, в ходе которой ответил на различные вопросы журналистов.
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Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

РБК17:41

Скабеева ответила Зеленскому, посчитавшему ее «очень опасной»

Московский Комсомолец17:11

«Давайте поговорим»: Скабеева ответила Зеленскому и пригласила его в Москву

Вести.Ru14:45

«Очень опасная» Скабеева пригласила Зеленского в Москву поговорить «без посредников»

Царьград16:10

Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее «очень опасной»

РИА Новости15:40

Скабеева пригласила в Москву Зеленского, не пустившего ее на пресс-конференцию

URA.Ru15:08

"Так и давайте поговорим!": Скабеева ответила Зеленскому, который назвал общение с ней "очень опасным"

Комсомольская правда16:34
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Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Футбол

Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба

Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.
РИА Новости вчера в 17:55
Происшествия

Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье

Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 21:19
Космос

НАСА продолжит сотрудничество с Россией для доступа астронавтов на МКС

Народные новости 19:59
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Политика

Зеленский ответил на вопрос о закрытии сайта «Миротворец»

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не будет закрывать сайт «Миротворец», в который попадают «враги Украины», поскольку глава государства не занимается закрытием каких-либо сайтов.
Rambler News Service 10:12
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости 20:47
Политика

Песков оценил шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Пресс-секретарь Дмитрий Песков дал оценку проведения "нормандского саммита" после несостоявшегося отвода вооруженных сил в Донбассе.
Деловое.ТВ 05:20
Футбол

Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости 16:38
Политика

Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым 09:29
Армия и оружие

Пять членов Совбеза ООН призвали Турцию остановить операцию в Сирии

Заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц, выступавший от имени пяти европейских стран, призвал призвал Турцию остановить операцию.
Коммерсантъ 15:47
Происшествия

Россияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки

Lenta.ru 18:26
Политика

Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
РЕН ТВ 04:28
Политика

Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ

Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor вчера в 11:51
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Шоу-бизнес

Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте

Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте Продюсер выступила в качестве модели для роскошной фотосессии.
Экспресс газета 15:25
Фигурное катание

Мишин рассказал, чем Туктамышева лучше других фигуристок

Тренер Алексей Мишин рассказал, чем Елизавета Туктамышева лучше других фигуристок.
АиФ Удмуртия 22:16
Общество

Минтруд хочет лишить работающих родителей детского пособия

Минтруд предложил перестать выплачивать пособия по уходу за ребенком до полутора лет тем родителям, которые фактически не осуществляют этот уход и большую часть времени проводят на работе.
URA.Ru 17:44
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Киберспорт

В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal

Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru 09:30
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Происшествия

В Улан-Удэ пешеход снова попал под трамвай

О состоянии пострадавшего не сообщается. Напомним, что это не первый случай в этом году, когда пешеходы попадают под трамвай.
Восток-Телеинформ 21:48
Шоу-бизнес

Кардашьян при крещении в Армении получила имя Эгине

Диакон Эчмиадзина Наири Срапионян сообщил журналистам, что для них выбрали христианские имена Эгине и Гаяне.
Интерфакс Религия 03:43
Политика

Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем

13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября.
Известия 20:38
Гаджеты

«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera вчера в 06:26
Армия и оружие

США заинтересовались уникальной российской подводной лодкой

В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».
ИА REX 07:15
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com вчера в 23:51
Космос

Virgin Orbit планирует отправить спутники к Марсу в 2022 году

3DNews 10:43
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Ольга Скабеева
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Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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