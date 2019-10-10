Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной». 10 октября Зеленский провел 14-часовую пресс-конференцию на рынке Kyiv Food Market, в ходе которой ответил на различные вопросы журналистов.

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