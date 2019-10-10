Политика

РБКРБКСкабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной». 10 октября Зеленский провел 14-часовую пресс-конференцию на рынке Kyiv Food Market, в ходе которой ответил на различные вопросы журналистов.
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Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

РБК17:41

Скабеева пригласила в Москву Зеленского, не пустившего ее на пресс-конференцию

URA.Ru15:08

"Так и давайте поговорим!": Скабеева ответила Зеленскому, который назвал общение с ней "очень опасным"

Комсомольская правда16:34

«Очень опасная» Скабеева пригласила Зеленского в Москву поговорить «без посредников»

Царьград16:10

Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее «очень опасной»

РИА Новости15:40

Скабеева ответила Зеленскому, посчитавшему ее «очень опасной»

Московский Комсомолец17:11

«Давайте поговорим»: Скабеева ответила Зеленскому и пригласила его в Москву

Вести.Ru14:45
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Посетители Pornhub стали массово искать видео с Джокером

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Политика

США планируют заключить валютное соглашение с Китаем

Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.
Комсомольская правда 00:55
Экономика

Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций

Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Политика

Зеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате»

Глава Украины Владимир Зеленский, который 10 октября дает большую пресс-конференцию, рассказал журналистам о вариантах дат проведения саммита «нормандской четверки».
ПолитРоссия 04:14
Автоспорт

Организаторы рассмотрят перенос квалификации Гран-при Японии в пятницу

Ранее организаторы Кубка мира по регби и руководство Всемирной федерации регби из-за тайфуна "Хагибис" отменили два матча турнира, которые должны были пройти в субботу.
РИА Новости 05:00
Политика

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС 17:01
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Происшествия

СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
РБК 19:14
Здоровье

Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты

Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:50
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Трамп: США могут ввести очень жесткие санкции против Турции

Соединенные Штаты Америки могут ввести очень жесткие санкции в отношении Турецкой Республики.
Вести.Ru 18:31
Происшествия

В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом

РИА Новости 10:28
Футбол

Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020

Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.
Газета.Ru 17:04
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com вчера в 23:51
Политика

Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
РЕН ТВ 04:28
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

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Зеленский признал, что в украинском Крыму «не было цивилизации и инфраструктуры»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".
ТАСС 17:28
Авто

Новый Kia Seltos ставит рекорды продаж

Новый корейский кроссовер уже установил рекорд предзаказов в Индии.
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На МКС напечатали кишечную палочку

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Общество

Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
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Тренер сборной Шотландии: игроки растерялись после первого гола

Первый гол был необязательный, пропустили со стандарта, игроки потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

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Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Кино

Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Технологии

Китай построил «безголовую» субмарину

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Спорт

Путин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
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Рассекречены новые рендеры iPhone SE 2

Vevby.ru 15:53
Космос

Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен

Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
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Политика

Помощник Трампа на треть сократит штат совета по нацбезопасности

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен планирует в ближайшие месяцы сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) на треть.
Российская газета 19:25
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Жителей России призвали не перегреваться

Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Политика

Зеленский отказался публиковать стенограммы разговоров с Путиным

Напомним, президенты Украины и России провели телефонные переговоры в июле и сентябре.
RuNews24.ru 09:16
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Ольга Скабеева
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Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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