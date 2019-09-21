Политика
ИзвестияСкабеева ответила поглумившейся над Россией украинской журналистке
Журналистка Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» резко отреагировала на заявление украинской журналистки Янины Соколовской о том, что Украина глумится над Россией, «труп» которой проплывает мимо.
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с чего всё началось
Телеведущая Ольга Скабеева в резкой форме осадила журналистку Янину Соколовскую в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" за слова о "трупе России".Life.ru07:34
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