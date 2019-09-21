Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

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