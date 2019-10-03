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РИА НовостиСкабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику. При этом президент назвал неправильным, если кто-то из журналистов выставляет Украину в невыгодном свете.
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Путин - российским телеканалам: «Не нужно выставлять Украину в невыгодном свете»
Комсомольская правда13:44
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