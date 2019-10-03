Политика

РИА НовостиРИА НовостиСкабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину

Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику. При этом президент назвал неправильным, если кто-то из журналистов выставляет Украину в невыгодном свете.
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Скабеева ответила Путину на его призыв не очернять Украину

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Скабеева с мужем ответили на критику Путина за очернение Украины

URA.Ru17:17

Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ

РБК15:35

Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину

РИА Новости16:16

Путин считает неправильным выставление Украины в невыгодном свете на российском ТВ

ТАСС14:43

Путин - российским телеканалам: «Не нужно выставлять Украину в невыгодном свете»

Комсомольская правда13:44

Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении

RT на русском13:29
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Представлен детальный проект мемориала Черенкова

Журналист Игорь Рабинер сообщил, что скульптор Наталья Опиок представила проект памятника, который установят на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.
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Электронный документ заменил бумажный СНИЛС

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Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
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Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Попытка сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого попала на видео, кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале "Дума ТВ".
РИА Новости 13:50
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В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
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Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,42% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:39 мск.
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Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Шоу-бизнес

Лжевнук Спартака Мишулина проиграл суд за наследство

Семья Спартака Мишулина выиграла суд за имущество артиста, на часть которого претендовал уроженец Твери Эдуард Сорокин, называющий себя внуком актера.
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Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
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СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
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Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой

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Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры

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Президент МОК пока не винит ОКР в скандале с Московской лабораторией

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал очередной допинговый скандал.
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Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности

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Политика

Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия 18:10
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В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
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Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Футбол

«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
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Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17
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Президент Эквадора ввел в стране режим ЧП из-за протестов

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Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
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Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

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Авто

Россияне стали чаще покупать подержанные машины по трейд-ин

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Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
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В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса

В Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена.
РБК 12:21
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Опрос показал отношение жителей России к открытию своего бизнеса

Более половины (57,6%) жителей России категорически не хотят открывать свой бизнес, свидетельствую данные опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
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В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании

Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
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Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа

Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
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Дмитрий Комбаров объяснил, почему ушел из «Спартака» вслед за Глушаковым

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