Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. В шоу показали запись разговора журналистки с украинским лидером.

Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

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