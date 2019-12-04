Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. В шоу показали запись разговора журналистки с украинским лидером.

Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

Политика СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.

Общество ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.

Политика МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии "Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

Гаджеты Microsoft собирается выпустить дешёвую маломощную Xbox В настоящий момент компания Microsoft собирается выпустить две приставки Xbox следующего поколения к рождественскому сезону продаж 2020 года.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложил "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору в сфере энергетики с обоснованием необходимости снижения тарифа на транзит газа через территорию страны.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Политика Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО 30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.

Политика Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3 Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Общество Названо самое уродливое здание России Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.