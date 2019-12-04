Политика

РИА НовостиРИА НовостиСкабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. В шоу показали запись разговора журналистки с украинским лидером.
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Стали известны подробности разговора Скабеевой и Зеленского

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Ольга Скабеева
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Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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