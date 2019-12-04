Политика
РИА НовостиСкабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. В шоу показали запись разговора журналистки с украинским лидером.
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Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Здоровье
Врачей для инфекционной больницы Новочеркасска найдут до конца месяца
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Политика
СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Политика
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Спорт
В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки
РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Политика
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.
Гаджеты
Microsoft собирается выпустить дешёвую маломощную Xbox
В настоящий момент компания Microsoft собирается выпустить две приставки Xbox следующего поколения к рождественскому сезону продаж 2020 года.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложил "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору в сфере энергетики с обоснованием необходимости снижения тарифа на транзит газа через территорию страны.
Авто
У рестайлинговых Lada 4x4 обнаружились недоработки
Полноценное серийное производство рестайлинговой «Нивы» начнется позже.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
Происшествия
Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек
Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду увеличилось до 21 человека, они находятся в больницах.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, россияне без медалей
Француз Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО
30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.
Политика
Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3
Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Марса ископаемую рыбу
Футбол
Стало известно, с кем не сыграет сборная России в Лиге наций — 2020/21
Как сообщает пресс-служба УЕФА, Россия попала в первую корзину дивизиона B. Наша сборная оказалась вместе с командами Австрии, Уэльса и Чехии.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865
Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
Общество
Названо самое уродливое здание России
Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
На YouTube-канале James Bond 007 опубликовали первый трейлер боевика "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США поспешили заявить о конце России, как космической державы.