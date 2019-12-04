Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеозапись передачи доступна в Youtube.

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

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