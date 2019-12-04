Политика

РБКРБКСкабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеозапись передачи доступна в Youtube.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

"Нужна помощь?": Пользователи Сети не поняли, зачем Скабеева звонила Зеленскому

Царьград14:14

Стали известны подробности разговора Скабеевой и Зеленского

Rambler News Service13:54

Зеленский поговорил по телефону со Скабеевой и бросил трубку

Московский Комсомолец12:27

Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

РИА Новости12:47

После телефонного звонка Скабеева назвала Зеленского деликатным и приятным

Вести.Ru13:02

Зеленский отказался говорить со Скабеевой по телефону и повесил трубку

Lenta.ru11:26

Скабеева дозвонилась до Зеленского

Взгляд.ру11:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Экономика

Путин утвердил бюджет ПФР на 2020-2022 годы

Бюджет Пенсионного фонда сформирован с дефицитом на 2020-й и 2021 год, в 2022-м ожидается профицит в размере 18,5 млрд рублей.
Экономика сегодня 02 декабря в 13:17
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 10:25
Общество

В Сети обсуждают платье Ирины Шейк на The Fashion Awards 2019

У пресс-вола Ирина выглядела эффектно, а её серое платье с узелками стало одним из самых обсуждаемых в этот вечер.
Paparazzi.ru 16:04
Гаджеты

Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com 16:10
Гаджеты

Realme представила в России свой первый флагманский смартфон X2 Pro

3DNews 12:07
Гаджеты

Motorola запатентовала модульный складной смартфон

Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
UfaTime.ru вчера в 14:21
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Единоборства

Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым по правилам ММА

Боец ММА Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, но согласен на бой только по правилам смешанных единоборств.
Российская газета 02 декабря в 06:24
Общество

Егор Жуков выступил с последним словом в суде

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
РБК 16:34
Общество

Валдис Пельш опроверг сообщения о госпитализации

РБК 05:40
Спорт

РУСАДА предложило создать рабочую группу для реабилитации ВФЛА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с предложением создать международную рабочую группу, задачей которой стало бы восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
ФАН 16:53
Общество

Как звучат знаки Зодиака на языке нот

Живая Кубань вчера в 00:46
Общество

Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
РБК 16:10
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
REGNUM вчера в 14:10
Единоборства

Головкин встретился с Роналду и получил в подарок футболку

RT на русском 15:42
Политика

В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Взгляд.ру 15:42
Политика

Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом

Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Красная весна 15:33
Политика

Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО

30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.
Lenta.ru 12:24
Происшествия

Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом

Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
РИА Новости 12:59
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Pravda.Ru 10:16
Политика

Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
РИА Новости 12:09
Политика

Митрополит Онуфрий поддержал мирные инициативы президента Зеленского по вопросу Донбасса

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий поддержал миротворческие инициативы президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
ТАСС 15:48
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Чемпионат 07:52
Армия и оружие

Трое российских военных получили ранения при взрыве бомбы в Сирии

Трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве самодельной бомбы в Сирии.
Дождь 02 декабря в 06:49
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Космос

Ученый обозначил вероятность столкновения с Землей астероида

Телеканал 360° 16:07
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
ИнфоСМИ 11:39
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК 15:17
Шоу-бизнес

Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике

Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
Телепрограмма 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ольга Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное