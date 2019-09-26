Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

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