Политика
РИА НовостиСкабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
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Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
РИА Новости вчера в 13:14
Армия и оружие
Три моряка с американского авианосца покончили с собой
News.ru 24 сентября в 04:50
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru вчера в 06:52
Театры
Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера
Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры вчера в 10:06
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Происшествия
Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
25 сентября четыре человека пострадали при пожаре, который возник в одном из зданий на территории Измайловского кремля на востоке Москвы.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru вчера в 08:33
Авто
Nissan представил обновленный Patrol
Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor 24 сентября в 07:42
Происшествия
В Донецке загорелся склад боеприпасов
Утром в среду, 25 сентября, в Донецке загорелся склад боеприпасов, который расположен в Куйбышевском районе города недалеко от посёлков Горняк и Землекопы, сообщает ИА «Новороссия».
Профиль вчера в 04:48
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
Политика
Телефонный разговор Трампа и Зеленского: что обсудили два президента
Администрация президента США опубликовала на сайте Белого дома расшифровку телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Вечерняя Москва вчера в 13:28
Политика
Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым
Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Актриса объяснила, почему на ее руке нет обручального кольца.
Экспресс газета 00:35
Политика
Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Российская газета вчера в 21:39
Происшествия
В приморском зоопарке медведица покалечила дрессировщицу
Несчастный случай произошел в зооэкспозиции городского парка Уссурийска во время кормления медведицы по кличке Манюня.
Российская газета вчера в 05:03
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных устройств
Android 10 (Go Edition) разработана специально для смартфонов, объём оперативной памяти которых не превышает 1,5 ГБ.
Live24 00:25
Космос
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру вчера в 15:01
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru 24 сентября в 20:45
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor 24 сентября в 14:42
Автоспорт
Хоккеисты «Динамо» подарили Квяту именной свитер команды
RT на русском вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Зачем Максиму Галкину понадобился телефон Константина Богомолова
Настоящий ажиотаж среди звезд вызвала новая забавная программа, которая показывает путем различных фильтров, на кого похож ее обладатель среди знаменитостей.
7Дней.ру вчера в 16:00
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Авто
Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке
Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe 24 сентября в 23:56