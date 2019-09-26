Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Политика США введут санкции против Китая из-за иранской нефти Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона решила ввести санкционные меры против Китая из-за транспортировки иранской нефти.

Армия и оружие Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи авиабазы Хмеймим Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Происшествия Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.

Транспорт В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.

Происшествия У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.

Футбол «Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.

Общество Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Политика Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.

Происшествия В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Футбол «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 250 млн фунтов Руководство клуба установило цену на форварда в 250 млн фунтов стерлингов.

Шоу-бизнес Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Актриса объяснила, почему на ее руке нет обручального кольца.

Политика В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.

Экономика Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» «Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

Технологии Алтайские ученые изобрели съедобную посуду Съедобные тарелки изобрели сотрудники двух алтайских вузов Сотрудники АлтГУ совместно с АлтГТУ им. Ползунова придумали тарелки, которые можно съесть, сообщили в сообществе "Barnaul22".

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе показали чувства на публике Российские актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе появились вместе на светском мероприятии 24 сентября, где не стали скрывать, что друг к другу неравнодушны.

Гаджеты Xiaomi представила Mi Mix Alpha с экраном во весь смартфон Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.

Политика Лавров считает ЕС ненадежным партнером По словам Лаврова, ЕС является ненадежным партнером РФ. Известно, что европейская комиссия продолжает играть в геополитику.