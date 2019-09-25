Политика
РИА НовостиСкабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
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В России посмеялись над выражением лица Зеленского во время разговора с Трампом
Национальная служба новостей00:57
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Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
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У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
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Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
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Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
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Покидающий пост посла Великобритании в России Лори Бристоу признался, что намерен сохранить самые тесные связи с россйским государством.
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Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
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Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии
Аргументы и Факты вчера в 11:22
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
РИА Новости вчера в 18:00
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Игры
Facebook анонсировала многопользовательскую игру в VR
ТАСС вчера в 22:54
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
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Известия вчера в 18:24
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
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РИА Новости 03:35
Авто
Audi представила «заряженные» RS Q3 и RS Q3 Sportback
«Заряженные» кроссоверы Q3 Audi RS и RS Q3 Sportback дебютировали в двух вариантах: для тех, кто хочет более жесткий хэтчбек, и для тех, кто ценит более высокие автомобили.
SpeedMe вчера в 23:59
Экономика
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«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Политика
Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили
Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен.
РБК 02:00
Экономика
Российские банкиры предложили ввести налог на сделки с криптовалютой
В российское право криптовалюту предлагается ввести в рамках формулировки «вновь созданное» (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например, плоды, изделия и т.д.).
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«Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу
Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:26
Авто
65 внедорожников Jeep Cherokee отзовут в России
Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.
Автоновости дня вчера в 04:40
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:31
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
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