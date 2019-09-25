Политика

РИА НовостиРИА НовостиСкабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
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В России посмеялись над выражением лица Зеленского во время разговора с Трампом

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В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Взгляд.рувчера в 20:09
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

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Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили

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В российское право криптовалюту предлагается ввести в рамках формулировки «вновь созданное» (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например, плоды, изделия и т.д.).
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Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
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Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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