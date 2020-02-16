Журналистка опубликовала видео из выступления юмористической студии «Квартал 95» с участием Зеленского в бытность комиком. Скабеева заметила, что в том выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем. Будучи в образе главы государства, он обещает присоединить к своей стране Крым.

Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

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