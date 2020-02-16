Политика
Lenta.ruСкабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского
Журналистка опубликовала видео из выступления юмористической студии «Квартал 95» с участием Зеленского в бытность комиком. Скабеева заметила, что в том выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем. Будучи в образе главы государства, он обещает присоединить к своей стране Крым.
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Скабеева рассказала об «украинском феномене» Зеленского: «Спародировал себя в будущем»
Московский Комсомолецвчера в 23:14
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