Политика

Lenta.ruLenta.ruСкабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Журналистка опубликовала видео из выступления юмористической студии «Квартал 95» с участием Зеленского в бытность комиком. Скабеева заметила, что в том выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем. Будучи в образе главы государства, он обещает присоединить к своей стране Крым.
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Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

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