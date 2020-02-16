Политика

Lenta.ruLenta.ruСкабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Журналистка опубликовала видео из выступления юмористической студии «Квартал 95» с участием Зеленского в бытность комиком. Скабеева заметила, что в том выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем. Будучи в образе главы государства, он обещает присоединить к своей стране Крым.
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Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Lenta.ru01:34

Скабеева нашла «украинский феномен» Зеленского

REGNUM00:50

Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского

РИА Новостивчера в 22:30

Скабеева обратила внимание на «украинский феномен» Зеленского

Комсомольская правдавчера в 23:22

Скабеева рассказала об «украинском феномене» Зеленского: «Спародировал себя в будущем»

Московский Комсомолецвчера в 23:14

Скабеева рассказала о феномене Зеленского

News.ruвчера в 23:02

Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского

RT на русскомвчера в 23:52
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Биатлон

Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Устюгова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о дисквалификации Евгения Устюгова и лишении сборной России золотой медали эстафетной гонки Олимпиады в Сочи.
Российская газета вчера в 09:10
Здоровье

Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад

Бывший военный микробиолог Михаил Супотницкий, сам разрабатывавший вакцины от ряда очень опасных инфекций, считает, что новая вспышка рассосется сама собой в течение года.
Комсомольская правда вчера в 17:00
Политика

Костромской губернатор назвал вещь страшнее коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.
РБК 00:36
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Политика

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
ТАСС вчера в 11:15
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 3:1. Таким образом, хозяевам игры удалось прервать серию поражений из двух матчей.
Газета.Ru 01:53
Общество

Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии

RT на русском вчера в 23:23
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Политика

Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
RT на русском вчера в 22:21
Происшествия

В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра

Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального пресс-службы УМВД России.
РИА Новости 01:27
Армия и оружие

В Эстонии оценили военную угрозу России

Ferra вчера в 09:48
Общество

Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.
РИА Новости вчера в 23:54
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 14 февраля в 06:41
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ

Газета.Ru вчера в 22:41
Авто

Кроссовер Toyota C-HR может получить высокопроизводительную версию GR

Кроссовер GR C-HR может стать последней версией для первого поколения одного из самых забавных кроссоверов на рынке, или это может быть стартовая модель для второго поколения, которое дебютирует в 2021 году.
CarsWeek.ru 13 февраля в 00:22
Шоу-бизнес

После свадьбы Евгений Петросян помолодел и кардинально сменил имидж

Видимо, бракосочетание с молодой женщиной и сыграло свою роль в том, что Евгений Петросян после свадьбы стал выглядеть явно моложе.
Bimru.ru 14 февраля в 09:19
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 14 февраля в 07:44
Политика

Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:37
Политика

Украина предложила совместно патрулировать границу в Донбассе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова на совместный контроль границы в Донбассе для проведения в регионе местных выборов.
Lenta.ru 02:09
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Единоборства

Абдулрашид Садулаев триумфально выиграл ЧЕ по вольной борьбе

Сегодня, 15 февраля, на ЧЕ-2020, проходящем в Риме с 11 по 16 февраля, Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе.
Зори Табасарана вчера в 14:51
Здоровье

Смертная казнь может грозить в Китае тем, кто умолчит о коронавирусе

Высший приговор могут применить и к тем пациентам, которые "во время эпидемии нанесут медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредят защитную одежду, что приведет к заражению человека вирусом".
РЕН ТВ вчера в 19:13
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Культура

Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»

Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
Народные новости вчера в 18:24
Политика

Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну

«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Московский Комсомолец 14 февраля в 16:29
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер решила продолжить издеваться над семьей Шукшиных

Экспресс газета 01:14
Технологии

Российский софт появится на смартфонах уже летом

Позже всех под действие нового закона подпадут компьютеры и Smart TV: на первые отечественный софт начнут устанавливать с 1 июля 2022-го, а на вторые — с 2023 года.
Компания вчера в 09:42
Общество

Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
BFM.ru вчера в 15:17
Экономика

Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития

Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Компания 14 февраля в 10:11
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Ольга Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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