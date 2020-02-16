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RT на русскомСкабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила об «украинском феномене» в президентстве Владимира Зеленского. В своём Telegram Скабеева разместила видео, где Зеленский, будучи комиком, пародирует президента Украины, обещающего присоединить к своей стране Крым.
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Скабеева рассказала об «украинском феномене» Зеленского: «Спародировал себя в будущем»
Московский Комсомолецвчера в 23:14
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