Телеведущая Ольга Скабеева заявила об «украинском феномене» в президентстве Владимира Зеленского. В своём Telegram Скабеева разместила видео, где Зеленский, будучи комиком, пародирует президента Украины, обещающего присоединить к своей стране Крым.

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Общество Гидрометцентр сообщил о ранней весне Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории Европейской части России ожидается ранняя, передает ТАСС.

Армия и оружие Военнослужащие США не пострадали при обстреле в Багдаде При ракетном обстреле в Ираке военнослужащие Соединённых Штатов не пострадали, заявили в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

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