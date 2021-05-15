Дефицит на автомобильном рынке в случае сохранения повышенного спроса может привести к подорожанию машин вплоть до 15%. Об этом сообщил газете "Известия" директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в РФ наблюдается рост спроса на авто почти в 300%.

С чего всё началось Иметь коня: продажи автомобилей в России бьют рекорды Покупатели ринулись в салоны По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рост почти в 300% стал рекордным за всю историю наблюдений за рынком. Известия 17:02