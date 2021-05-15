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Скачок цен на машины прогнозируется в РФ

Дефицит на автомобильном рынке в случае сохранения повышенного спроса может привести к подорожанию машин вплоть до 15%. Об этом сообщил газете "Известия" директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в РФ наблюдается рост спроса на авто почти в 300%.В источнике
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С чего всё началось

Иметь коня: продажи автомобилей в России бьют рекорды

Апрель 2021 года стал беспрецедентным по росту продаж новых автомобилей в России. Эксперты говорят, что рост мог быть и больше, если бы не дефицит машин у дилеров. Каких автомобилей не хватает, как изменятся цены и что происходит на вторичном рынке, разбирались «Известия».
Известия17:02

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Эксперты предупредили о подорожании автомобилей в России

РБК11:08

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RT на русском13 мая в 02:17