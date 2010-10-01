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Российский ДиалогРоссийский ДиалогСкандал на встрече с Зеленским: президент Украины проигнорировал вдову «АТОшника» - кадры

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В Kyiv Food Market, где 10 октября проводят встречу президента Украины Владимира Зеленского с журналистами, внезапно раздались крики: одна из посетительниц (не представительница СМИ) пыталась сорвать мероприятия из-за недопуска ее к главе государства, которому она якобы хотела задать вопросы.
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