Политика
Российский ДиалогСкандал на встрече с Зеленским: президент Украины проигнорировал вдову «АТОшника» - кадры
В Kyiv Food Market, где 10 октября проводят встречу президента Украины Владимира Зеленского с журналистами, внезапно раздались крики: одна из посетительниц (не представительница СМИ) пыталась сорвать мероприятия из-за недопуска ее к главе государства, которому она якобы хотела задать вопросы.
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Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Регион online 15:53
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Происшествия
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 21:19
Политика
Порошенко ответил на критику Зеленского старым анекдотом
Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил на критику со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского, вспомнив старый анекдот про три конверта.
ФАН 16:06
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие
Госдеп: Трамп ищет точки соприкосновения между Турцией и курдами
По словам высокопоставленного представителя Государственного департамента США, президент страны Дональд Трамп пытается найти "точки соприкосновения" между турецким правительством и курдами, чтобы у них появилась возможность договориться между собой.
Московский Комсомолец 20:17
Общество
Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым
Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.
Телепрограмма вчера в 11:03
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Здоровье
Роспотребнадзор назвал идеальную для здоровья температуру в квартирах
Эксперты Роспотребнадзора выяснили, какую температуру воздуха лучше поддерживать в жилых домах и квартирах для здоровья.
iReactor вчера в 04:01
Политика
В МИД Нидерландов объяснили отказ от названия Голландия
В МИД Нидерландов рассказали, почему было принято решение отказаться от другого названия страны - Голландия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:23
Здоровье
3 знака зодиака, которые смогут подняться с самых низов
Астрологи считают, что представители нескольких знаков зодиака обладают сильной волей и почти всегда способны прийти к успеху.
Московский Комсомолец вчера в 23:19
Гаджеты
Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения
Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
ИА REX 11:44
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Теннис
Теннис. Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае
Первая ракетка России Дании Медведев провел поединок 1/8 финала на престижном турнире в Шанхае.
Bookmaker-ratings.ru 03:12
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Финансы
Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года
Российский рубль занял первое место в рейтинге ведущих мировых валют, но до конца 2019 года может растерять все достижения на фоне растущего доллара.
News.ru 08 октября в 13:33
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум в России
Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11 942 рубля, для детей — 10 838 рублей, а для пенсионеров — 9 090 рублей.
Planet Today 03:02
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Происшествия
В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество
Российская газета 09:49
Шоу-бизнес
Кардашьян при крещении в Армении получила имя Эгине
Диакон Эчмиадзина Наири Срапионян сообщил журналистам, что для них выбрали христианские имена Эгине и Гаяне.
Интерфакс Религия 03:43
Космос
Запуск ракеты «Союз-2» могут отложить почти на три недели
Первый запуск ракеты-носителя "Союз-2" с экипажем Международной космической станции могут перенести с 20 марта на 9 апреля 2020 года.
Life.ru 21:36
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня 03:33
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35