Политика

REGNUMREGNUMСкандальное принятие поправок к Конституции в Якутии: депутат сдала мандат

Якутск, 13 марта 2020, 05:07 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии Сулустана Мыраан (фракция «Справедливая Россия») сдала депутатский мандат во время внеочередного заседания, на котором рассматривался вопрос по принятию поправок к Конституции РФ.
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«Единственный мужик в Ил Тумэн»: депутат Сулустана Мыраан сложила в себя полномочия в знак несогласия с антиконституционными поправками

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