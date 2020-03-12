Депутат Госсобрания Ил Тумэн Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия по окончанию сегодняшней сессии Ил Тумэн. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии.

с чего всё началось

Якутск, 13 марта 2020, 05:07 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии Сулустана Мыраан (фракция «Справедливая Россия») сдала депутатский мандат во время внеочередного заседания, на котором рассматривался вопрос по принятию поправок к Конституции РФ.

Скандальное принятие поправок к Конституции в Якутии: депутат сдала мандат

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