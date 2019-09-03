Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что родители ребенка были вызваны в суд.

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

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