с чего всё началось

Доследственная поверка информации о конфликте в Сосновоборской средней школе (Красноярский край) из-за причёски учащегося начата после публикаций СМИ, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Следователи начали опрашивать школьника, из-за причёски которого разразился скандал.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Украины Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.

Экономика Опубликован проект Стратегии развития торговли на 2019 – 2025 годы Минпромторг России опубликовал проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года (http://gasu.gov.ru/stratpassport).

Происшествия Российского шпиона осудили на пять лет в Эстонии В Эстонии в мае полиция безопасности задержала гражданина России А.А. за шпионаж.

Шоу-бизнес Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.

Происшествия В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.

Космос В России соберут робота для открытого космоса В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).

Политика Зеленский лишил дипрангов двух депутатов фракции Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский лишил депутатов Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева и Артура Герасимова дипломатических рангов.

Политика В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Космос LifeShip доставит ДНК клиентов на Луну всего за $99 Как сообщает IEEE Spectrum, за $99 компания будет брать у клиентов образец слюны, извлекать из нее ДНК и, поместив в искусственный янтарь, отправлять на Луну.

Шоу-бизнес Максим Галкин порадовал поклонниц накачанным торсом Максим Галкин опубликовал в Instagram эротический снимок. Телеведущий решил порадовать своих поклонниц накачанным торсом.

Политика Amnesty International в России оказалась в «неприятной ситуации» Российское отделение Amnesty International осталось без «старого» сайта из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь Александр Артемьев.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.

Космос Ариана Гранде отправят на луну Группа стажеров в космическом центре имени Джонсона федерального агентства сделала ремикс на популярную песню Арианы Гранде «NASA», переписав текст песни так, чтобы подчеркнуть последние достижения НАСА и их предстоящий первый полет женщины на Луну.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Происшествия В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей «Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.

Происшествия Полицейские задержали трех человек в московском парке «Горка» Минувшим летом участники группировки неоднократно приходили в парк «Горка» и общественное пространство «Яма».

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Политика СМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану Президент США Дональд Трамп рассматривал ослабление санкций в отношении Ирана, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступил против такого шага.