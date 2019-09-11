Общество
REGNUMСкандалом из-за причёски красноярского школьника заинтересовался СКР
Доследственная поверка информации о конфликте в Сосновоборской средней школе (Красноярский край) из-за причёски учащегося начата после публикаций СМИ, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Следователи начали опрашивать школьника, из-за причёски которого разразился скандал.
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с чего всё началось
Как пишет информационный проект «Борус», 1 сентября директриса общеобразовательной школы №4 Людмила Пестова сделала четверокласснику Прохору Ильиных замечание за стрижку — у него выбриты виски, обесцвеченные волосы собраны в хвост.Медиазона11:50
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Сильно модный? Сиди дома! Школу обвинили в травле четвероклассника за хипстерский пучок
КП - Красноярск09 сентября в 07:25
Школьника с модной прической хотят отправить на домашнее обучение в Красноярском крае
ИА Запад2409 сентября в 03:00
Мальчикам пучки нельзя. Сибирского школьника пригрозили отправить на домашнее обучение за прическу
Телеканал 360°09 сентября в 07:45
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Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru вчера в 06:57
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Экономика
Опубликован проект Стратегии развития торговли на 2019 – 2025 годы
Минпромторг России опубликовал проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года (http://gasu.gov.ru/stratpassport).
Глас Народа 16:23
Происшествия
Российского шпиона осудили на пять лет в Эстонии
В Эстонии в мае полиция безопасности задержала гражданина России А.А. за шпионаж.
Газета.Ru 10:16
Шоу-бизнес
Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова
ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.
Ореанда-Новости 11:16
Происшествия
В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским
Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости 17:28
Космос
В России соберут робота для открытого космоса
В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Армия и оружие
Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35.
Известия 13:02
Политика
Зеленский лишил дипрангов двух депутатов фракции Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский лишил депутатов Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева и Артура Герасимова дипломатических рангов.
ТАСС 04:22
Футбол
35-летний Ещенко получил «серебро» молодежного первенства
Metaratings 11:00
Политика
В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости 18:23
Общество
Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru 09:52
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
Умелец-энтузиаст из Обнинска Калужской области выставил на продажу гибрид армейской «Шишиги» (ГАЗ-66) и немецкого седана Mercedes-Benz S-Class W140.
Автоновости дня вчера в 16:15
Космос
LifeShip доставит ДНК клиентов на Луну всего за $99
Как сообщает IEEE Spectrum, за $99 компания будет брать у клиентов образец слюны, извлекать из нее ДНК и, поместив в искусственный янтарь, отправлять на Луну.
Хайтек+ 03:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин порадовал поклонниц накачанным торсом
Максим Галкин опубликовал в Instagram эротический снимок. Телеведущий решил порадовать своих поклонниц накачанным торсом.
OAnews 12:47
Политика
Amnesty International в России оказалась в «неприятной ситуации»
Российское отделение Amnesty International осталось без «старого» сайта из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь Александр Артемьев.
Взгляд.ру 18:56
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба
Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
Чемпионат 13:43
Космос
Ариана Гранде отправят на луну
Группа стажеров в космическом центре имени Джонсона федерального агентства сделала ремикс на популярную песню Арианы Гранде «NASA», переписав текст песни так, чтобы подчеркнуть последние достижения НАСА и их предстоящий первый полет женщины на Луну.
Popcake 18:37
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
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Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Российская газета 15:00
Политика
В Барселоне отмечают Национальный день Каталонии
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В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
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Полицейские задержали трех человек в московском парке «Горка»
Минувшим летом участники группировки неоднократно приходили в парк «Горка» и общественное пространство «Яма».
Эхо Москвы 17:03
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
СМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривал ослабление санкций в отношении Ирана, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступил против такого шага.
Rambler News Service 13:21
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55