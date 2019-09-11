Общество

REGNUMREGNUMСкандалом из-за причёски красноярского школьника заинтересовался СКР

Доследственная поверка информации о конфликте в Сосновоборской средней школе (Красноярский край) из-за причёски учащегося начата после публикаций СМИ, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Следователи начали опрашивать школьника, из-за причёски которого разразился скандал.
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 информационный проект «Борус», 1 сентября директриса общеобразовательной школы №4 Людмила Пестова сделала четверокласснику Прохору Ильиных замечание за стрижку — у него выбриты виски, обесцвеченные волосы собраны в хвост.
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