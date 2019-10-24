На прошлой неделе Первый канал начал эксклюзивную трансляцию всего сезона 2019-2020 в мировом фигурном катании, в рамках которой зрители получат уникальную возможность увидеть сореванования от старта до завершения. Показ начнался с открывающего турнира — этапа серии Гран-При Skate America.

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Единоборства Мир победил Нельсона в главном бою Bellator 231 В Анкасвилле (США) прошел турнир Bellator 231. Главным событием вечера стал бой в тяжелом весе между Роем Нельсоном и Фрэнком Миром.

Общество Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".

Политика Байден угрожает Путину и просит денег на свою избирательную компанию Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Общество Миллион человек вышли на митинг в столице Чили Миллион человек вышли на митинг в Сантьяго, чтобы выразить недовольство политикой властей Чили. Об этом сообщила мэр столицы Карла Рубилар.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".