Фигурное катание
Вокруг ТВПервый канал покажет канадский этап серии Гран-При Skate Canada-2019
На прошлой неделе Первый канал начал эксклюзивную трансляцию всего сезона 2019-2020 в мировом фигурном катании, в рамках которой зрители получат уникальную возможность увидеть сореванования от старта до завершения. Показ начнался с открывающего турнира — этапа серии Гран-При Skate America.
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Первый канал представляет трансляции со второго этапа серии Гран-при Skate Canada 2019
Tricolor TV Magazine24 октября в 07:52
Фигурное катание. Определены стартовые номера Трусовой и Медведевой на Skate Canada
Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:22
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