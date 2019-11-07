Футбол

Газета.RuГазета.RuСкаут «Ювентуса» находится в Венгрии на матче ЦСКА

Скаут туринского "Ювентуса" находится в Венгрии на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с участием московского ЦСКА.
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Скаут «Ювентуса» приехал в Будапешт на матч «Ференцварош» — ЦСКА

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Скаут «Ювентуса» приехал на матч «Ференцварош» – ЦСКА

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СМИ: «Ювентус» просматривал защитника ЦСКА на матче с «Ференцварошем»

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