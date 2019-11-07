Футбол

Газета.RuГазета.RuСкаут «Ювентуса» находится в Венгрии на матче ЦСКА

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
18′
19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
20′
Игорь Харатин
25′
28′
Никола Влашич
58′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
63′
Яка Бийол
Константин Кучаев
Эндре Ботка
74′
81′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
Франк Боли
Изаэл Барбоса
81′
Михал Шкварка
Роланд Варга
84′
85′
Кирилл Набабкин
Токмак Нген
Абрахам Фримпонг
90′
90′+2′
Кирилл Набабкин
Абрахам Фримпонг
90′+2′
2 фото
Скаут туринского "Ювентуса" находится в Венгрии на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с участием московского ЦСКА.
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