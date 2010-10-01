Представитель селекционной службы лондонского "Арсенала" посетил матч 12-го тура РПЛ между "Сочи" и "Крыльями Советов" (0:2). По информации источника, скаут просматривал нападающего самарского клуба Александра Соболева. Отмечается, что за 22-летним игроком также следит дортмундская «Боруссия».

Скаут лондонского «Арсенала» просматривал Соболева на матче с «Сочи»

Политика В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера» На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».

Армия и оружие В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.

Общество Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.

Музыка Умер легендарный барабанщик из группы Cream Джинджер Бейкер В возрасте 80 лет скончался барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер, сообщает Mirror со ссылкой на его родных.

Футбол Соболев вызван в сборную России Главный тренер сборной России в экстренном порядке вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона Александра Соболева, забившего 10 мячей.

Здоровье Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Наука В России создадут судно для подъема затонувших кораблей В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.

Армия и оружие Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II.

Политика Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.

Культура Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+» После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.

Наука Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.

Политика Песков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2» Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.

Происшествия В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.

Политика МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Происшествия При стрельбе в Канзас-сити погибли четыре человека В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает телеканал CNN .

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».

Футбол Слуцкий: не люблю водку, я не типичный русский Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий в послематчевом интервью после очередной игры чемпионата Нидерландов пошутил о том, что он не является типичным представителем России.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.