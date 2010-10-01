РПЛ
Матч ТВСкаут лондонского «Арсенала» просматривал Соболева на матче с «Сочи»
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
|4′
Александр Соболев
Алексей Померко
|21′
|22′
Срджан Мияйлович
|34′
Александр Соболев
Алексей Померко
Душан Лагатор
|50′
Душан Лагатор
|51′
Андрей Мостовой
Александр Карапетян
|59′
Никита Бурмистров
Дмитрий Полоз
|66′
Федор Кудряшов
|67′
|69′
Александр Соболев
Ибрагим Цаллагов
|76′
|76′
Александр Анюков
Никита Чичерин
|83′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
Паул Антон
Деян Радоньич
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
35
Джанаев
26
Калугин
45
Миладинович
32
Мевля
13
Кудряшов
15
Цаллагов
94
Лагатор
16
Нобоа
77
Полоз
9
Заболотный
87
Карапетян
1
Рыжиков
44
Чичерин
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
10
Терехов
8
Гацкан
9
Радоньич
20
Мияйлович
17
Зиньковский
7
Соболев
2 ×
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Представитель селекционной службы лондонского "Арсенала" посетил матч 12-го тура РПЛ между "Сочи" и "Крыльями Советов" (0:2). По информации источника, скаут просматривал нападающего самарского клуба Александра Соболева. Отмечается, что за 22-летним игроком также следит дортмундская «Боруссия».
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