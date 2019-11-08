Лига чемпионов

Нева СпортНева СпортСкауты «Ювентуса» следили за Миранчуком в матче Лиги чемпионов

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 6 ноября
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заинтересовал «Ювентус»: скауты туринского клуба просматривали игру футболиста во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
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