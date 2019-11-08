Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заинтересовал «Ювентус»: скауты туринского клуба просматривали игру футболиста во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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Скауты «Ювентуса» следили за Миранчуком в матче Лиги чемпионов

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