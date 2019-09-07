Футбол
Vprognoze.ruСкауты клубов АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
Российский нападающий «Зенита» попал в сферу интересов трех клубов АПЛ. Отмечается, скауты английских клубов просматривали игрока во время матча пятого тура квалификации чемпионата Европы-2020 с Шотландией. Как сообщает источник, за «Дзюбой» следили «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».
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с чего всё началось
На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, часть из них просматривала нападающего российской команды и «Зенита» Артема Дзюбу.ФАН07 сентября в 09:32
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