На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, часть из них просматривала нападающего российской команды и «Зенита» Артема Дзюбу.

с чего всё началось

Российский нападающий «Зенита» попал в сферу интересов трех клубов АПЛ. Отмечается, скауты английских клубов просматривали игрока во время матча пятого тура квалификации чемпионата Европы-2020 с Шотландией. Как сообщает источник, за «Дзюбой» следили «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

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