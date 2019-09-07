Футбол
Vprognoze.ruСкауты клубов АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 6 сентября
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Российский нападающий «Зенита» попал в сферу интересов трех клубов АПЛ. Отмечается, скауты английских клубов просматривали игрока во время матча пятого тура квалификации чемпионата Европы-2020 с Шотландией. Как сообщает источник, за «Дзюбой» следили «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, часть из них просматривала нападающего российской команды и «Зенита» Артема Дзюбу.ФАН07 сентября в 09:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Энергетика
Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре
Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.
Вести.Финанс 08:49
Политика
Генпрокурор Украины ответил на вопрос о возможном аресте Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка ответил утвердительно на вопрос журналиста "РБК-Украина", представляет ли он себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте экс-главы Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 13:46
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Политика
Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт вчера в 23:59
Политика
ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу
Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт 05:16
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Происшествия
В Чувашии школьный автобус с 20 детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
В Чувашии произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате столкновения пострадали три человека, среди которых есть дети.
PRO Город Чебоксары 09:42
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Политика
Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму
На выборах депутатов Мосгордумы по округу № 45 побеждает Магомет Яндиев, передает агентство городских новостей «Москва».
Ведомости вчера в 18:22
Экономика
Минфин рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Министерство финансов готовит законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Народные новости 07 сентября в 10:14
Кино
Пирс Броснан: роль Агента 007 пора отдать женщине
Известный актёр Пирс Броснан, который исполнил роль Джеймса Бонда в четырёх фильмах "Бондианы", выступил за радикальные изменения франшизы: по его мнению, пришло время отдать роль Агента 007 женщине - на мужчин в роли легендарного шпиона мы уже насмотрелись.
Gmbox.ru 04:11
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Технологии
Регулятор США обвинил производителя вейпов Juul в некорректной рекламе
Федеральное управление США по контролю качества продуктов и медикаментов (FDA) направило крупному производителю вейпов и электронных сигарет Juul официальное предупреждение о том, что компания применяет некорректные маркетинговые приемы, характеризуя в маркировке и рекламе свои продукты как «на 99% более безопасные», «существенно безопасные», «абсолютно безопасные» по сравнению с сигаретами.
Коммерсантъ 14:00
Культура
В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Политика
Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными
«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 06 сентября в 17:41
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Кино
Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»
Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Гаджеты
За сутки до анонса: стала известна стоимость всех версий смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
На изображении приводятся и основные характеристики, но они повторяют то, что мы уже знали: камеры — 12-мегапиксельные (две у iPhone 11 и по три у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max), в топовых моделях экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а младший iPhone 11 получил дисплей IPS диагональю 6,1 дюйма.
iXBT.com 13:37