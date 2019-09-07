Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruСкауты клубов АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 6 сентября
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Российский нападающий «Зенита» попал в сферу интересов трех клубов АПЛ. Отмечается, скауты английских клубов просматривали игрока во время матча пятого тура квалификации чемпионата Европы-2020 с Шотландией. Как сообщает источник, за «Дзюбой» следили «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».
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с чего всё началось

Английские скауты просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, часть из них просматривала нападающего российской команды и «Зенита» Артема Дзюбу.
ФАН07 сентября в 09:32

Подробнее о событии

Источник: Скауты трех клубов АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Матч ТВ09:00

Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Советский спорт11:16

Источник: Скауты трех клубов АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Sportbox.RU09:00

Английские скауты просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

ФАН07 сентября в 09:32

СМИ: Скауты трёх английских клубов просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

RT на русском10:27

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Газета.Ru12:04

Три клуба АПЛ заинтересовались Дзюбой

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