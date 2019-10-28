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ProstoProSportProstoProSportСкауты трех клубов АПЛ просматривали игрока «Спартака»

Игрок московского "Спартака" Алекс Крал заинтересовал игрой скаутов европейских команды, сообщает Club Сфll. В частности, на игре с «Локомотивом», по данным издания, за ним следили скауты трех клубов АПЛ.
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Источник: скауты трех английских клубов просматривали Крала

Спорт-Экспресс08:17

Полузащитник «Спартака» Крал интересен трем клуба АПЛ

Sport24.ru09:00

Скауты английских клубов просматривали полузащитника «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Sportbox.RU09:00

Крала в матче «Локомотив» — «Спартак» просматривали скауты трёх клубов АПЛ

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Полузащитник «Спартака» попал под трансферный прицел сразу трёх клубов АПЛ

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Крала просматривали скауты трех клубов АПЛ на матче «Спартак» – «Локомотив» (Club Call)

Sports.ru08:55

Скауты английских клубов просматривали полузащитника «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Матч ТВ09:00
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

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Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики канала Real Talk на YouTube, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
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