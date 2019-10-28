РПЛ
ProstoProSportСкауты трех клубов АПЛ просматривали игрока «Спартака»
Игрок московского "Спартака" Алекс Крал заинтересовал игрой скаутов европейских команды, сообщает Club Сфll. В частности, на игре с «Локомотивом», по данным издания, за ним следили скауты трех клубов АПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:13, Ашберн
Экономика
Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Шоу-бизнес
Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями
В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Политика
В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.
Политика
Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Происшествия
Неизвестный атаковал мечеть во Франции
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
Экономика
Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР
Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
Общество
МВД заинтересовалось видеороликом, в котором дети интервьюируют гея
Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики канала Real Talk на YouTube, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
Хоккей
Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина
Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.
Шоу-бизнес
Представитель Фадеева опроверг информацию о сердечном приступе
У российского продюсера Максима Фадеева не было сердечного приступа. Об этом его представитель рассказал Telegram-каналу «Подъем».
Футбол
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Ротор»
Сразу два бывших тренера московского «Спартака» стали кандидатами на пост нового наставника «Ротора».
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки
В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
Политика
Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Футбол
Казань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА
Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году.
Общество
ГИМ отменил «Дилетантские чтения»
Об отмене мероприятия сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», один из учредителей журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов.
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Политика
Путин подписал указ о формировании Федеральной пробирной палаты
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).