РПЛ
ProstoProSportСкауты трех клубов АПЛ просматривали игрока «Спартака»
Игрок московского "Спартака" Алекс Крал заинтересовал игрой скаутов европейских команды, сообщает Club Сфll. В частности, на игре с «Локомотивом», по данным издания, за ним следили скауты трех клубов АПЛ.
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Малкин подтвердил наличие гражданства США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США.
Lenta.ru 13:48
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Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
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Владельцы карты «Стрелка» смогут оплатить проезд с мобильного телефона
Владельцы карты "Стрелка" в ближайшее время смогут оплачивать проезд на общественном транспорте в Московской области с мобильных устройств.
РИА Новости 09:36
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
RT на русском 15:21
Футбол
«Зенит» заинтересовался защитником «Ромы»
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса, сообщает Сalciomercato.
Газета.Ru 14:01
Футбол
СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей
Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.
Матч ТВ 12:56
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Футбол
Гвардиола: думал, что с Месси мы выиграем всё
Чемпионат 11:52
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Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
РИА Новости 12:14
Футбол
Сафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину»
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине».
Нева Спорт 15:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Футбол
Аленичева могут назначить на пост наставника «Ротора»
Аленичев в прошлом сезоне был уволен с поста главного тренера «Енисея», Хохлова отправили в отставку с должности наставника «Динамо» в этом сезоне, а Пилипчук входил в штаб «Спартака» при Массимо Каррере, после чего работал в минском «Динамо».
ProstoProSport 05:49
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание в отелях
Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Газета.Ru 14:56
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Astera 05:55
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru 13:18
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Армия и оружие
Труп убитого в Сирии главаря ИГ сбросили в море
Останки Абу Бакра аль-Багдади, возглавлявшего террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), захоронены в море.
Росбалт 15:57
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 вышла на Xiaomi Mi CC9
После установки MIUI 11 вы получаете обновленный пользовательский интерфейс, другие иконки, общесистемный темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию всегда включенного дисплея.
iXBT.com 26 октября в 02:40
Политика
Brexit будет отсрочен до 31 января 2020 года
Как говорит глава Евросовета Дональд Туск, Европейский Союз (ЕС) в составе 27 стран согласился отложить выход Великобритании из состава организации (Brexit) до 31 января следующего года.
Новые Известия 05:50
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Здоровье
Женщины в 2-3 раза чаще страдают от ревматоидных заболеваний, чем мужчины
Более тяжелые состояния приводят к воспалительным ревматическим заболеваниям, которые вызывают разрушение суставов и органов.
Pravda.Ru 14:02
Киберспорт
Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года
Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
CyberSport.ru 08:33
Происшествия
12-летний мальчик жестоко убил свою мать на глазах у брата
Мальчик доставал с помощью подручных средств жизненно важные органы матери.В настоящее время с подростком работают психологи, которые пытаются установить, по какой причине он лишил жизни свою родственницу.В квартире в полупьяном и шоковом состоянии на момент прибытия полицейских находился отец детей.
PROkhab.ru вчера в 04:11
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Футбол
Гарет Бэйл: «Даже не знаю, кто сейчас премьер-министр, мне все равно. Зато слежу за гольфом»
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, что не следит за политическими новостями.
Sports.ru 14:15
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки
В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
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