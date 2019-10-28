РПЛ
ФАНСкауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»
Скауты нескольких английских клубов следили за игрой полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива». Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей. Игрой футболиста заинтересовались «Ньюкасл», «Норвич» и «Бернли».
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