РПЛ

ФАНФАНСкауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»

Скауты нескольких английских клубов следили за игрой полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива». Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей. Игрой футболиста заинтересовались «Ньюкасл», «Норвич» и «Бернли».
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Источник: скауты трех английских клубов просматривали Крала

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