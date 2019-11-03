Просто молодцы. Делают все, чтобы лишить Украину транзита. Живут в своем мире. Сказочные...

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Здоровье Василий Гвоздев: «Бесплатный проезд для пенсионеров — очень недешевое решение, но оно выполнимо и нам под силу» На пленарном заседании была организована работа семи круглых столов, где были приняты главные направления работы партии в решении наиболее острых социальных и экономических проблем.

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