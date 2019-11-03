Политика

РИА НовостиРИА Новости«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
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«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

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«Сказочные молодцы» пытаются лишить Украину транзита газа — Соловьев

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