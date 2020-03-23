Коронавирус
ТАССВ Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве. В штабе уточнили, что сейчас все люди с хотя бы одной первой положительной пробой на коронавирус уже получают необходимую медпомощь.
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Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
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Общество
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