Коронавирус

ТАССТАССВ Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве. В штабе уточнили, что сейчас все люди с хотя бы одной первой положительной пробой на коронавирус уже получают необходимую медпомощь.
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Власти изменили методику постановки диагноза «коронавирус» в Москве

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Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
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Россия завершила переброску помощи в Италию

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Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
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Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru 04:00
Политика

На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
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Этап «Формулы-1» в Азербайджане отложен из-за коронавируса

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На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
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Самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой, пишет The National Interest.
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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
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Игровая консоль Xbox Series X будет запущен в ноябре

Microsoft утверждает, что Project Scarlett, известный как Xbox Series X, будет запущен в ноябре 2020 года.
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МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
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Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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