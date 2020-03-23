Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве. В штабе уточнили, что сейчас все люди с хотя бы одной первой положительной пробой на коронавирус уже получают необходимую медпомощь.

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею официально отменен Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд официально отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Экономика Первый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК Сергей Храмагин, который возглавлял ГТЛК с 2012 года, останется в компании в должности советника генерального директора, сказал РБК источник, близкий к партнеру компании.

Экономика Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Футбол Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Политика В США рассказали о превосходстве украинских Т-80 над российскими Самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой, пишет The National Interest.

Музыка Отмененное Евровидение-2020 хотят провести в режиме онлайн Nation News сообщало ранее о том, что участники Евровидения должны будут написать новую песню для конкурса в 2021 году.

Происшествия Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.

Авто Кризис заставит россиян пересесть на отечественные автомобили Ухудшение экономической ситуации, вызванное обвалом рубля и ситуацией с коронавирусом, заставит россиян сместить свои предпочтения в сторону более доступных автомобилей, в том числе отечественных.