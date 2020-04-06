Москва, 6 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Экономика Мальта откладывает сроки уплаты налогов Компании и работающие не по найму лица, которые не выполнили свои налоговые обязательства (представление документов / деклараций и платежей), подлежащие уплате до 31 декабря 2019 года, специально исключены.

Технологии Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Здоровье Составлен портрет типичной жертвы коронавируса Врачи из Китая разместили отчет, благодаря которому удалось выяснить, что самой уязвимой группой граждан в плане инфицирования коронавирусом является мужская часть населения в возрасте старше 50 лет, узнал корреспондент «SMINEWS».

Энергетика Трамп: США могут ввести пошлины на импортную нефть США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.

Происшествия В Приморье от коронавируса умер второй пациент Второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19 в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Происшествия В Китае за сутки ни один человек не умер от коронавируса Ни один человек не скончался от COVID-19 в материковой части Китая за минувшие сутки, это первый случай с января, при этом выявлено 32 новых случая заражения, все они завозные, выздоровели 89 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Экономика Поставщики предупредили о росте цен до 20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.

Общество Алтайский край ужесточает условия самоизоляции Барнаул, 6 апреля 2020, 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Трамп обсуждает возможность второй волны денежных выплат американцам Администрация президента США Дональда Трампа серьезно обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населению в рамках мер поддержки в условиях коронавируса.

Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.

Экономика «Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.