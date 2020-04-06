Коронавирус

REGNUMREGNUMФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии

Москва, 6 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».
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В смерти 17-летнего подростка, который нарушил карантин, разбираются столичные следователи – в вещах школьника нашли порошок.
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Компании и работающие не по найму лица, которые не выполнили свои налоговые обязательства (представление документов / деклараций и платежей), подлежащие уплате до 31 декабря 2019 года, специально исключены.
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Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
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Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

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Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

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США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.
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Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

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Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
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Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

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Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
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Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
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Алтайский край ужесточает условия самоизоляции

Барнаул, 6 апреля 2020, 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Сахалин приостановил экономическую деятельность по 88 направлениям

В Сахалинской области временно приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям.
Сахалин.Инфо 20:56
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В Башкирии в РКБ подозревают вспышку коронавируса

В Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса.
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Политика

Трамп обсуждает возможность второй волны денежных выплат американцам

Администрация президента США Дональда Трампа серьезно обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населению в рамках мер поддержки в условиях коронавируса.
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«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
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Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
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Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса

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Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии

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Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит всем самостоятельно определить конечную точку сезона.
ГЛАС.RU 08:26
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