Объем сомнительных обналичиваний средств с исполнительной подписью нотариусов значительно вырос. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чизанчин в ходе своего выступления в Совете Федерации. По данным Росфинмониторинга, за последние 10 месяцев он достиг 5 млрд рублей.

Политика Песков счел неприятной ситуацию с рекордной убылью населения России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за последние 11 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Здоровье Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.

Технологии «Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx Runa Capital и инвесткомпания основателя Dell вложили 3 млн долларов в компанию Nginx Вчера гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин сообщил об обысках в московском офисе компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом Nginx.

Происшествия В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа Семнадцатилетняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа в Чебоксарах, женщина госпитализирована с ранами лица и рук, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.

Киберспорт Анонсирована Senua’s Saga: Hellblade II Ninja Theory анонсировала Senua's Saga: Hellblade II. Игра будет доступна на Xbox следующего поколения — X Series.

Политика Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Политика Британские консерваторы получили большинство в парламенте Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.

Экономика Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка» Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).

Политика Евросоюз продлил санкции против России США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.

Шоу-бизнес Умерла актриса Екатерина Дурова Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

Армия и оружие Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.