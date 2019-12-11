Экономика
Деловое.ТВСхемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг
Объем сомнительных обналичиваний средств с исполнительной подписью нотариусов значительно вырос. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чизанчин в ходе своего выступления в Совете Федерации. По данным Росфинмониторинга, за последние 10 месяцев он достиг 5 млрд рублей.
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В Росфинмониторинге заявили об увеличении обналичивания через нотариусов
Говорит Москва11 декабря в 12:00
С начала 2019 года с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд рублей
Аргументы и Факты11 декабря в 11:00
Крупный ритейл злоупотребляет теневой инкассацией: Росфинмониторинг
Агентство новостей розничной торговли11 декабря в 07:37
В России через сомнительные операции с нотариусами обналичили 5 млрд рублей. Схему пока не побороли
БИЗНЕС Online11 декабря в 08:54
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