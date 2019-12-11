Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВСхемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

Объем сомнительных обналичиваний средств с исполнительной подписью нотариусов значительно вырос. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чизанчин в ходе своего выступления в Совете Федерации. По данным Росфинмониторинга, за последние 10 месяцев он достиг 5 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

В Росфинмониторинге заявили об увеличении обналичивания через нотариусов

Говорит Москва11 декабря в 12:00

С начала 2019 года с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд рублей

Аргументы и Факты11 декабря в 11:00

Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

РИА Новости11 декабря в 06:52

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

РБК11 декабря в 08:25

Крупный ритейл злоупотребляет теневой инкассацией: Росфинмониторинг

Агентство новостей розничной торговли11 декабря в 07:37

Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза

Вести.Финанс11 декабря в 07:05

В России через сомнительные операции с нотариусами обналичили 5 млрд рублей. Схему пока не побороли

БИЗНЕС Online11 декабря в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Политика

Песков счел неприятной ситуацию с рекордной убылью населения России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за последние 11 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:46
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Общество

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Lenta.ru вчера в 04:15
Технологии

«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx

Runa Capital и инвесткомпания основателя Dell вложили 3 млн долларов в компанию Nginx Вчера гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин сообщил об обысках в московском офисе компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом Nginx.
TelecomDaily 04:27
Происшествия

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Семнадцатилетняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа в Чебоксарах, женщина госпитализирована с ранами лица и рук, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.
РИА Новости 04:45
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали не менее 25 человек

REGNUM 04:25
Хоккей

Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Чемпионат 02:40
Киберспорт

Анонсирована Senua’s Saga: Hellblade II

Ninja Theory анонсировала Senua's Saga: Hellblade II. Игра будет доступна на Xbox следующего поколения — X Series.
CyberSport.ru вчера в 21:33
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Политика

Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
РБК 03:58
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Британские консерваторы получили большинство в парламенте

Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
ТАСС 00:03
Экономика

«Аэрофлот» в полтора раза увеличит парк дальнемагистральных самолетов

Ведомости вчера в 17:24
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM 00:57
Политика

Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Украины изменить пункты Минского соглашения, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:31
Происшествия

В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи

Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
РИА Новости 03:48
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Армия и оружие

Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности

Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
REGNUM 03:36
Политика

Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Lenta.ru 11 декабря в 08:52
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Общество

В Турции объявлен красный уровень опасности

Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
ТурДом 11 декабря в 06:42
Экономика

Госдума поддержала в I чтении усиление защиты прав дольщиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
РИА Новости 03:41
Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Хоккей

Жуткая травма в лиге Онтарио: вратарю чуть не отрезали коньком ногу

РИА Новости 01:06
Происшествия

Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

ТАСС вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное