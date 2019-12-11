Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСхемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

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Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
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Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

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