Экономика
РИА НовостиСхемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг
Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
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Крупный ритейл злоупотребляет теневой инкассацией: Росфинмониторинг
Агентство новостей розничной торговли07:37
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Энергетика
США прогнозируют продление сокращения нефтедобычи ОПЕК+ ещё на год
На продление до конца будущего года сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ рассчитывает американский минфин, сообщает 10 декабря пресс-службе ведомства.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Общество
Глава Свердловской области объявит 31 декабря выходным днем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен подписать распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря.
Хоккей
Минимальный порог зарплат для клубов КХЛ составит 270 миллионов рублей
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) с сезона-2020/21 введет жесткий "пол" зарплат - порог минимальной суммы зарплатной ведомости для клубов, он будет зафиксирован на отметке 270 миллионов рублей, заявил президент лиги Дмитрий Чернышенко.
Гаджеты
Начались продажи Apple Mac Pro за 3,3 миллиона рублей
За максимальную комплектацию, оборудованную высокопроизводительным 28-ядерным ЦП Intel Xeon компания просит почти 53 тысячи долларов (около 3,3 миллиона рублей).
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Экономика
«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково
«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково.
Общество
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Происшествия
Названа причина смерти девочки в детсаду Астраханской области
В Астраханской области установили предварительную причину смерти двухлетней девочки. Трагедия произошла в одном из детсадов города Камызяка.
Политика
Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Здоровье
Скорая помощь с 1 января переходит на Единую диспетчерскую службу
Впервые выездные бригады будут выведены из подчинения центральных районных больниц и переданы трем узловым станциям скорой медицинской помощи: новгородской, старорусской и боровичской.
Происшествия
В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя
В Подмосковной деревне Никифорово нашли обезглавленное тело москвича в поле недалеко от автобусной остановки.
Общество
Google назвал самые популярные мемы года
Самыми популярными мемами 2019 года среди россиян стали "Зона 51", "Кодзима гений" и "Темная тема", следует из исследования поисковой системы Google Россия "Год в поиске".
Спорт
Матвиенко о решении WADA: Россия может проводить свою Олимпиаду
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры.
Авто
Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq
Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
Политика
Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации
Никто из украинских экспертов не согласился взять на себя этот процесс. Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации.
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400.
Происшествия
Иван Голунов подал заявление в ФСБ на избивших его полицейских
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ заявление, в котором рассказал об избиении сотрудниками полиции при задержании.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Шоу-бизнес
О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Экономика
Зеленский подписал бюджет Украины на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете страны на 2020 год.